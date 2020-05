100. rocznica urodzin Jana Pawła II. Miasto w papieskich barwach, koncerty, maski z cytatem

16 maja - KRAKÓW W sobotę zaplanowane jest modlitewne połączenie - w którym będzie można uczestniczyć za pośrednictwem YouTube Archidiecezji Krakowskiej - Krakowa, Bergamo (miejscem szczególnie doświadczonym epidemią we Włoszech), Nowego Jorku oraz Belo Horizonte (Brazylia) z Sanktuarium św. Gabriela w Isola del Gran Sasso we Włoszech. O godz. 17 w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, w której święcenia kapłańskie przyjął Karol Wojtyła, rozpocznie się międzynarodowa modlitwa różańcowa w intencji ustania epidemii na całym świecie.

Jeszcze inna inicjatywa to Bieg Dobroczynności Veritatis Splendor - dotąd rozgrywany w Wadowicach, a w tym roku, z powodu epidemii koronawirusa - wirtualny. Trwają ogólnopolskie zapisy do tego biegu, w którym każdy może wziąć udział, zdobyć medal i upamiętnić obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Określono symboliczne ramy biegu: od 18 maja, dnia urodzin Karola Wojtyły do 16 października, dnia w którym przyjął imię Jana Pawła II. Można dołączyć do wydarzenia, pokonać swój dystans indywidualnie i w dogodnym dla siebie czasie, a jednocześnie wesprzeć wspólną walkę z COVID-19, bo 5 złotych z każdej opłaty startowej na bieg główny zostanie przekazana organizacji która prowadzi, lub wspiera działania przeciw wirusowi. Więcej informacji można znaleźć na stronie biegdobroczynnosci.pl.