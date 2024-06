Widowiskowy festiwal orkiestr w Skale. Tańce wojskowych muzyków, show mażoretek i koncert w plenerze Barbara Ciryt

Koncerty setek muzyków, zespołów służb mundurowych, wojskowych i wielu innych, a do tego tańce z instrumentami, układy akrobatyczne mażoretek. To wszystko można było podziwiać w niedzielę, 23 czerwca na XXI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Jak mówią organizatorzy to największe tego typu wydarzenie w województwie małopolskim. Przyciąga setki muzyków oraz tysiące widzów i słuchaczy.