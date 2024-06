Pomarańczowi z Nowej Huty obchodzą jubileusz. Grębałowianka Kraków świętuje 70-lecie istnienia

Grębałowianka grała w czwartej lidze

W piłkę w Grębałowie, kiedyś podkrakowskiej wsi, grano przed II wojną światową, ale była to nieformalna działalność. Oficjalna piłkarska drużyna założona została tam w 1954 roku (pierwszym prezesem był Stanisław Łach). Wówczas była to filia większego nowohuckiego klubu, do rozgrywek zgłoszona została pod szyldem Budowlani I B Nowa Huta Grębałów. Później zespół grał jako Elpeżetowiec. Ważne wydarzenie w tej historii nastąpiło w 1964 r., na spotkaniu na założycielskim klubu przyjęto nazwę KS Grębałowianka (pierwszym prezesem był Stanisław Kubarek).

Drużyna grała w ligach regionalnych. Wybiła się w latach 80. Jesienią 1985 r. A-klasowa wówczas ekipa wyeliminowała z Pucharu Polski III-ligową Cracovię (2:1). Zresztą w tamtym sezonie awansowała do klasy okręgowej. Natomiast w 1989 r. dostała się do ligi makroregionalnej (IV), grała z rywalami spoza Małopolski.