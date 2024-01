Znany sklep przy ulicy Stolarskiej w Krakowie kończy działalność. Zdecydowały warunki ekonomiczne

Sklepik oferował m.in.: rękodzieło, rzeźby, ikony, religijne książki, śpiewniki i płyty, dewocjonalia, torby, koszulki. Wszystko autorskie, jak podaje portal internetowy sklepu: tworzone „przez siostry i braci wspólnoty monastycznej od Betlejem, mniszki dominikańskie, karmelitańskie oraz mniszki i mnichów z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, a ponadto zaprzyjaźnionych z naszą Fundacją ikonopisarzy, kompozytorów, muzyków i plastyków”.

- Ta dekada była dla nas ważnym i cennym doświadczeniem – od początku miejsce to było pomyślane nie tylko jako sposób finansowania działalności statutowej Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Zawsze była to także przestrzeń, umożliwiająca dotarcie do wartościowych treści i pięknych produktów. Dla nas była z kolei okazją do spotkania z Wami, którzy swoją obecnością i zainteresowaniem, nadawaliście sens jej istnieniu - zaznacza Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

W związku z sytuacją w sklepiku przy ul. Stolarskiej 12 trwa wyprzedaż - do 28 stycznia, (od poniedziałku do piątku, a także w niedziele - w godz. 11-18, w soboty w godz. 11-15).