Za znicze i wiązanki przed cmentarzem Batowickim trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych

Od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych trzeba wydać na wielorazowe znicze przed Cmentarzem Batowickim. Te małe jednorazowe można kupić za mniej niż 10 zł. Doniczka chryzantem - w zależności od jej wielkości - kosztuje tu od 25 do 40 zł, za mniej niż 20 zł można kupić stroik. Są też bukiety, za które trzeba dać kilkaset zł. Jeśli chcemy odwiedzić kilka mogił lub postawić więcej niż jeden znicz, należy się przygotować na spory wydatek.

Na Cmentarzu Batowickim działa specjalna zniczodzielnia. W trosce o środowisko, wypalone i niepotrzebne, ale kompletne i nieuszkodzone znicze zamiast wyrzucać na śmietnik, można zostawić właśnie w zniczodzielni. Każdy może pozostawić taki znicz i każdy może zabrać go ze zniczodzielni, by postawić na grobie, uzupełniając jedynie o nowy wkład. Pozostawione w regale znicze to również wsparcie dla tych osób, dla których zakup nowych światełek to spory wydatek. Znicze pozostawione na regałach zabiera się za darmo.

Dojazd na Cmentarz Batowicki MPK apeluje, by tego dnia skorzystać z komunikacji. Do krakowskich cmentarzy w dniu 1 listopada będzie dojeżdżać 9 specjalnych linii tramwajowych i 24 specjalne linie autobusowe. Wzmocnienia kursów zostały zaplanowane także w dnach od 26 do 31 października oraz 2 i 3 listopada. Numery linii specjalnych będą się zaczynać od cyfry 8.

Na przystankach numery tych linii będą mieć kolor niebieski. W gablotach na przystankach pojawią się także specjalne rozkłady jazdy ze zdjęciem znicza w tle oraz komunikaty szczegółowo informujące o trasie przejazdu wszystkich specjalnych linii, np. linią 801 będzie można dojechać z Rakowic na Batowice i cmentarz w Rząsce, linia 802 to połączenie z cmentarza Batowickiego na Rakowice i dalej do cmentarza w Borku Fałęckim, linią 803 będzie można dojechać z Batowic na Cmentarz Podgórski, a autobus 804 pojedzie z Batowic przez cmentarz Podgórski, w Prokocimiu i Bieżanowie, aż do Wieliczki.

Jeśli ktoś zdecyduje się jednak, by odwiedzić groby, dojeżdżając samochodem, w okolicy Cmentarza Batowickiego będzie mógł 1 listopada zaparkować bezpłatnie auto na parking przy komendzie straży miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116.

