Wydarzenia i imprezy w Krakowie w nadchodzący weekend 7-9.01.2022

XIX Małopolskie Targi Ślubne odbędą się już w tą niedzielę 9 stycznia w Małej Hali Tauron Areny Kraków. Targi będą trwały w godzinach 10:00 – 16:00. Jest to idealne wydarzenie dla narzeczonych, którzy potrzebują jeszcze trochę pomocy w dobraniu odpowiednich usług weselnych, od wystroju Sali począwszy, kończąc na oprawie muzycznej. Będzie to świetna możliwość, aby zorientować się w tym co jest teraz modne, a także aby zarezerwować niektóre z usług z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Obecność przed ślubem obowiązkowa!

Adam Wojnar