Morsowanie czas start! Gdzie morsować w Krakowie i okolicy? Miejsca i przydatne informacje dotyczące morsowania Alicja Kozioł

Zalety zdrowotne morsowania Morsowanie posiada wiele zalet prozdrowotnych i zapewnia świetne efekty sportowe. Przez lekarzy często porównywane jest do współczesnej krioterapii, czyli zabiegu polegającego na leczeniu naszych tkanek zimnem. Zanurzenie się w lodowatej wodzie, w wyniku skurczu naczyń krwionośnych, znacznie poprawia krążenie krwi, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Ogólnie rzecz biorąc zalet wypływających z morsowania jest wiele. Przede wszystkim zwiększa się odporność człowieka, poprawia się wydolność układu sercowo-naczyniowego oraz polepsza ukrwienie skóry. Kąpiele w zimnej wodzie stanowią również pomoc w walce z różnorodnymi chorobami dermatologicznymi i alergicznymi. Morsowanie przyśpiesza także pracę naszego serca, co skutkuje lepszym ukrwieniem tkanek, a tym samym organizm szybciej pozbywa się nadmiaru tkanki tłuszczowej, co ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów. Ponadto poprawia ono wygląd skóry – wygładza ją i ujędrnia.

Najlepszym okresem do morsowania jest właśnie okres jesienno-zimowy, kiedy temperatura wody w zbiornikach znacząco się obniża. Poznaj najlepsze miejsca do morsowania, jego zalety oraz cenne wskazówki co do przygotowania swojego organizmu do tej aktywności.