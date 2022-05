Gdzie w Krakowie wyjść na spacer z psem? Miejsc nie brakuje! red.

Usytuowany przy ul. Batalionu "Skała" AK wybieg Opolska oferuje wiele atrakcji dla czworonogów. Tory przeszkód, duża otwarta przestrzeń i słupki do slalomu zmuszą do aktywności Twojego psa i prawdopodobnie również Ciebie!

Właściciele psów w Krakowie mają do dyspozycji aż ponad dwadzieścia wybiegów dla oraz innych terenów zielonych, gdzie mogą udać się na przechadzkę ze swoim pupilem. Zobacz, gdzie Twój psiak może się wybiegać, wyszaleć, zawrzeć nowe psie przyjaźnie, a nawet poćwiczyć na torze przeszkód! Gotowi na spacer? Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, gdzie znajduje się najbliższa dla Was psia atrakcja.