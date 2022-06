Gdzie na weekend z Krakowa? Pomysł na jednodniową wycieczkę. Poznaj top 10 miejsc, które warto odwiedzić!

Zakopane to zimowa stolica Polski położona na samym południu kraju. Miasto leży u samych stóp Tatr, zapewniając sobie niezapomniane i spektakularne widoki na najwyższe polskie szczyty. Z Krakowa do Zakopanego dojedziemy w około 2h, więc jak na jednodniową wycieczkę to nie tak źle. W Zakopanym zwiedzić możemy wiele różnych atrakcji, np.: słynny na całą Polskę deptak – Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, Stary Kościół w Zakopanem, Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Wielka Krokiew, Dom do góry nogami. Oczywiście będąc w Zakopanym zapomnieć nie można o przepięknych Tatrach. Najpiękniejsze atrakcje w Tatrach, które możemy zobaczyć w przeciągu jednego dnia to np.: Dolina Kościeliska, Morskie Oko, Dolina Chochołowska, Gubałówka, Giewont, Kasprowy Wierch, Sarnia Skała.

Alicja Kozioł