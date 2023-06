Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment

- Po kilkumiesięcznej przerwie krakowski oddział AMW wraca z akcją "wietrzenia magazynu". W ofercie można znaleźć ponad 100 pozycji, które z zainteresują nie tylko fanów militariów - zachęca Michał Pyzik z krakowskiego oddziału AMW.

Na wyprzedaży nie zabraknie wojskowej klaski, takiej jak dresy "ferdki" (w cenie 34 zł za komplet), płaszcze letnie (104,55 zł), manierki (12,75 zł) czy stalowe talerze Marynarki Wojennej (21,25 zł). AMW podpowiada, że na działce albo w ogrodzie przydać się mogą drewniane skrzynie po amunicji (25,50-42,50 zł), taborety (25,50 zł) albo studnia rurowa (940,95 zł).

Coś dla siebie znajdą także osoby, które szukają narzędzi - i to nie tylko do domowego majsterkowania. Do kupienia będą: