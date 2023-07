Wesoła w Krakowie. Z jednej strony budowa akademika, z drugiej ruiny, a co z parkiem przy Blich? Piotr Rąpalski

Budowany akademik i hotel, ruiny przy Kopernika, estakady przy Blich ARM to spółka miejska, która ma przeprowadzić zagospodarowanie Wesołej. Sprawa się jednak wlecze już od lat. Zaczęło się oczywiście od wyprowadzki szpitala. Na początku 2021 roku, po długim procedowaniu, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu Wesołej. Wskazano przeznaczenie budynków przejmowanych sukcesywnie od Szpitala Uniwersyteckiego. Określono wzrost powierzchni obszarów zielonych oraz terenów do zabudowy. Ale sporo tam było ogólników. Zobacz galerię (14 zdjęć)

Od lat mieszkańcy czekają na zagospodarowanie Wesołej. Zajęła się tym spółka miejska Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Niewiele jednak się wydarzyło. Kilka poszpitalnych budynków zostało wynajętych, kawałek starych zostało wyburzonych (choć nie do końca), postawiono kilka ławek. A miała być to inwestycja za miliony otwierająca ten wielki teren dla mieszkańców i turystów. Powiązana z zagospodarowaniem tereny pod nową estakada kolejową wzdłuż ulicy Blich. Na razie jednak mamy stagnację w temacie... Jedyne co postępuje to... budowa prywatnego akademika od strony ul. Grzegórzeckiej i Śniadeckich, połączonego z hotelem.