Wawel przeżył w tym roku prawdziwe oblężenie. Kolejny rok zapowiada się podobnie Anna Piątkowska

Blisko 1,8 miliona zwiedzających to rekord wszechczasów w Zamku Królewskim na Wawelu, do tego "muzealny Oscar", fantastyczne wystawy stałe i czasowe, a także projekty pokazujące zamek z nieoczywistej perspektywy - tak w skrócie wyglądał mijający rok na Wawelu. 2023 rok to wystawy, o których z pewnością również będzie głośno. - Tak intensywnego roku Zamek na Wawelu jako muzeum nie przeżył w całej historii - mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. - Dosłownie doszło do oblężenia.