W Krakowie powstaje Tajemniczy Ogród z kuchnią błotną i kosmiczną szklarnią

"To miejsce, które będzie służyć osobom w każdym wieku. W czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania produktów spożywczych w sklepie, wspólne hodowanie warzyw i owoców przyniesie szczególną satysfakcję, nauczy szacunku do pożywienia, da lekcję dla przyszłych pokoleń oraz będzie działaniem proekologicznym. Dostęp do tego typu ogrodu będzie również nieoceniony w czasach kryzysu" - tak wymarzony społeczny ogród opisywali pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, zgłaszający projekt do Budżetu obywatelskiego.