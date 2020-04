Tanie maseczki ochronne na twarz w Żabce! 10 sztuk za niecałe 17 zł. Będą limity?

- W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu. Dołączyli do nas franczyzobiorcy, akceptując rezygnację z marży również po ich stronie. Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych – mówi Tomasz Suchański, Prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Gdzie kupić maseczki ochronne na twarz?

Maseczki będzie można kupić w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. W sumie do wszystkich sklepów ma trafić około 8 milionów maseczek. Mają się one pojawić we wszystkich sklepach najpóźniej do czwartku 16 kwietnia. Sieć zapowiada, że zapasy będą jednak systematycznie uzupełniane, a kolejna transza ma trafić do sprzedaży już w przyszłym tygodniu.

Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa.

Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.