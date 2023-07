Taki międzynarodowy zlot skautów odbywa się co 4 lata! Do Korei Południowej wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP Aleksandra Łabędź

W 2023 r. Jamboree zawita do SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej i potrwa od 1 do 12 sierpnia. W środę, 26 lipca z Krakowa wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP.

Jamboree to międzynarodowy zlot skautów WOSM - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, który odbywa się co 4 lata. To największe wydarzenie edukacyjne skierowane go młodych ludzi w wieku 14-17 lat. Za każdym razem organizatorem Jamboree zostaje jedna z organizacji należących do WOSM. W 2023 r. zawita do SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej i potrwa od 1 do 12 sierpnia. W środę, 26 lipca z Krakowa wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP.