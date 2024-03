Kraków. Gorąco wokół byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Wybory, prokuratorskie dochodzenie i... książka

„Dokąd zmierzamy?” to jak pisze wydawnictwo - zbiór tekstów oraz przewodnik po drodze do zrozumienia naszej tożsamości, naszych korzeni i naszego potencjału. "To książka, która inspiruje do refleksji, prowokuje do działania i przypomina, że w krainie stałych wartości zawsze znajdziemy schronienie przed zmiennością świata" - informuje wydawnictwo Biały Kruk.

Śledztwo prokuratury

"Wobec byłej kurator prowadzone są dochodzenia dotyczące: nierespektowania orzeczenia sądu (nieopublikowanie sprostowania w stosunku do ZNP), za co grozi do 5 lat więzienia, przywłaszczenie środków pieniężnych (kwestia organizacji i rozliczenia wyjazdu do Japonii), za co grozi do 3 lat więzienia, oraz oszustwa (wykorzystywanie lokalu komunalnego i ewentualne składanie fałszywych oświadczeń)" - informuje portal.

Barbara Nowak zaprzecza zarzutom, twierdząc, że padła ofiarą hejtu, w związku z tym, że kandyduje z list PiS do Sejmiku Małopolskiego.

„Jesteście hejterami! Wasza podłość dyktowana jest chęcią zniszczenia mnie, bo kandyduję z PiS do Sejmiku Małopolskiego. Jestem do dyspozycji Prokuratury, a na pewno nie szkalujących mnie mediów. Stop!” – napisała na portalu X, zwracając się do mediów.

Barbara Nowak była małopolską kurator oświaty w latach 2016-2023. 15 grudnia ubiegłego roku została zdymisjonowana przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką, która ogłaszając swoją decyzję powiedziała, że „średniowiecze właśnie się skończyło”. Jej następczynią wybrana została Gabriela Olszowska.