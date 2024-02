Zakopane. Skarbówka skonfiskowała... sowę z Krupówek. Koniec zdjęć i dręczenia zwierzęcia Piotr Rąpalski

Funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz policjanci odebrali mężczyźnie chronioną sowę płomykówkę. Przewieźli sowę do badania przez lekarza weterynarii i znaleźli jej bezpieczne schronienie. Sprawa trafiła do prokuratury, a o losie zwierzęcia zdecyduje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do zdarzenia doszło w Zakopanem. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę, który proponował przechodniom możliwość sfotografowania się z sową płomykówką. Ten gatunek sów jest objęty w Polsce całkowitą ochroną prawną.