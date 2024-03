Komiks jako rozrywka familijna. Krakowski Festiwal Komiksu po raz trzynasty w ten weekend

- Głównym gościem festiwalu będzie José Muñoz z Argentyny. Są tego dwie przyczyny. Po pierwsze – jestem osobiście wielkim fanem tego rysownika. Poznałem go 15 lat temu i już wtedy pomyślałem, że dobrze byłoby go zaprosić do Krakowa. Po drugie: wydawnictwo Mandioca wydaje właśnie w Polsce pierwszy tom komiksu José Muñoza – „Alack Sinner”. To niemal już klasyczna seria, bardzo popularna na rynku hiszpańskim i francuskim. Poza tym José Muñoz ma już 82 lata, więc być może to jedna z ostatnich okazji, by się z nim spotkać – tłumaczy Artur Wabik.