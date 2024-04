AreNa Lato – Łap Oddech Festival 7 września w plenerze przed Tauron Areną w Krakowie

Projekt AreNa Lato – Łap Oddech Festival powstaje po to, by pokazać, jak wielowymiarowa jest sztuka i twórczość, różnorodna, bogata, wielobarwna, o niezliczonych płaszczyznach. Co najważniejsze jej istotą zawsze są emocje, dlatego koncerty, warsztaty, wernisaże, panele dyskusyjne i wszelkie artystyczne działania będą uzupełnione treściami z zakresu psychologii, świadomości i rozwoju. 7 września 2024 roku festiwalowe wydarzenia wypełnią różne przestrzenie Tauron Areny Kraków. Na zewnątrz odbędą się m,in, koncerty plenerowe, a wewnątrz prowadzone będą różne działania artystyczne oraz warsztaty.