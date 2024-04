MROZU, Daria Zawiałow i Vito Bambino headlinerami Santander Letnie Brzmienia 2024 w Krakowie. Festiwal już 5 i 6 lipca

Pierwszy weekend lipca będzie okazją do podróży przez różne gatunki muzyczne – od popu i rocka, muzykę doskonale znaną z rozgłośni radiowych, po brzmienia bardziej alternatywne i szansą na odkrycie twórczości artystów, którzy dopiero dają się poznać szerszej publiczności.

Dwa dni z najlepszą polską muzyką

Na scenie pojawi się świętujący 15-lecie kariery artystycznej MROZU, dla którego będzie to kolejne lato z Santander Letnie Brzmienia oraz mogący pochwalić się aż ośmioma nominacjami do nagrody Fryderyk 2024 za album „Pracownia” - Vito Bambino. Powraca też wyjątkowy projekt specjalny BABIE LATO w składzie Brodka, Margaret i Rosalie. Artystki reprezentują szeroki wachlarz gatunków, od popu, przez rap po muzykę house'ową i disco, z sentymentalnymi odniesieniami do ikonicznych brzmień końcówki lat 90. i 2000.

Santander Letnie Brzmienia to też muzyka artystów i artystek, dla których koncertowe lato to od lat udział w tym wydarzeniu. W tym roku ponownie zagra Zalewski, który pracuje nad nową płytą i Kacperczyk, których album „Pokolenie końca świata” podbiło serca publiczności oraz gwiazdy zeszłorocznej edycji festiwalu - Margaret i Daria ze Śląska. Premierowo zagrają też wracający po przerwie Łąki Łan, Poluzjanci, pracujący nad nową, czwartą płytą oraz Sorry Boys z ujmującą Belą Komoszyńską, wyśpiewującą przebojowe „Absolutnie, absolutnie”.