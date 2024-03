To oni zagrają w ramach Santander Letnie Brzmienia 2024 w Krakowie! Znamy gwiazdy lipcowego festiwalu

Na scenie pojawi się świętujący 15-lecie kariery artystycznej Mrozu, dla którego będzie to kolejne lato z Santander Letnie Brzmienia oraz mogący pochwalić się aż ośmioma nominacjami do nagrody Fryderyk 2024 za album „Pracownia” - Vito Bambino. Powraca też wyjątkowy projekt specjalny BABIE LATO w składzie Brodka, Margaret i Rosalie. Artystki reprezentują szeroki wachlarz gatunków, od popu, przez rap po muzykę house'ową i disco, z sentymentalnymi odniesieniami do ikonicznych brzmień końcówki lat 90. i 2000.