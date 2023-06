Festiwal Santander Letnie Brzmienia na Parkowej w Podgórzu. Kukulska, Margaret i inne gwiazdy

BABIE LATO to kolektywny projekt muzyczny realizowany w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który zawita do 9 największych miast w Polsce. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy artystki będące nie tylko silnymi osobowościami na scenie, lecz także mające swój głos poza nią.

W Krakowie, na Parkowej, 30 czerwca z BABIM LATEM zagrają Natalia Kukulska, Bovska, Zalia oraz Margaret.

Dwudniowy festiwal Santander Letnie Brzmienia odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca na Parkowej w Krakowie. Na scenie wystąpią laureaci Fryderyków! Vito Bambino, który otrzymał statuetkę w kategorii „Utwór roku” za piosenkę Za daleko nagraną z Mrozem, zaprezentuje m.in. materiał z nowej płyty Poczekalnia. Szczerze ucieszy się fanbase Brodki, której ostatni album Sadza spotkał się z doskonałym przyjęciem słuchaczy i środowiska, o czym najlepiej świadczą Fryderyki w kategoriach „Album roku – alternatywa” i „Teledysk roku”.