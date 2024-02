Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania i Iran. Ponad 2500 zgłoszonych filmów do 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Chcesz sprzedać mieszkanie? To musisz wiedzieć!

- Jak co roku dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. To świetna wiadomość, bo oznacza, że Krakowski Festiwal Filmowy cieszy się ogromną popularnością, a sama impreza jest rozpoznawalną międzynarodową marką. Zauważyliśmy wyraźny wzrost zgłoszeń polskich produkcji, jesteśmy dumni, że rodzimi twórcy właśnie w Krakowie chcą pokazywać premierowo swoje dokumenty i filmy krótkometrażowe - komentuje Patrycja Czarny, koordynatorka selekcji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Trzy zespoły selekcyjne

Jak co roku, najwięcej zgłoszonych tytułów stanowiły krótkometrażowe fabuły z całego świata. Za obejrzenie aż 1343 filmów odpowiadają trzy dwuosobowe zespoły selekcyjne. Filmoznawczyni Marta Stańczyk ogląda zgłoszone produkcje z dziennikarzem Mateuszem Demskim, filmoznawczyni Anna Waszczuk konfrontuje swoje wrażenia z reżyserem Jakubem Radejem, a filmoznawca Bartek Tesarz dzieli się wrażeniami z reżyserem Arturem Wyrzykowskim.

Prawie 400 krótkometrażowych dokumentów ocenia filmoznawca Maciej Gil i reżyserka Teresa Czepiec. Z kolei 256 krótkometrażowych animacji oglądają kuratorka sekcji, reżyserka Wiola Sowy i filmoznawczyni Olga Bobrowska.

Ponad 550 pełnometrażowych filmów dokumentalnych trafiło do duetów: dziennikarz Tadeusz Marek i reżyserka Aniela Gabryel, dziennikarz Marcin Stachowicz i reżyserka Clara Kleininge-Wanik, a nad wszystkim czuwa kuratorka sekcji, dziennikarka Anita Piotrowska, której w oglądaniu towarzyszy reżyser Grzegorz Zariczny.

Rekomendowane przez zespoły tytuły trafiają do dyrektora festiwalu Krzysztofa Gierata. To do niego należą ostateczne programowe decyzje.