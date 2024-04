"Przysięga Ireny" w kinach od 19 kwietnia. Poświęciła własną godność, by ratować Żydów przed pewną śmiercią

Wojna odebrała Irenie Gutównej młodość – w 1939 roku miała 17 lat, nigdy nawet nie całowała się z chłopakiem. Skromna dziewczyna wychowywana w tradycyjnym domu nie miała szansy na romantyczną pierwszą miłość. Zaraz po wybuchu wojny została pobita i zgwałcona przez grupę radzieckich żołnierzy.

Cudem uratowana dostała możliwość pracy jako pielęgniarka, później trafiła do przymusowej pracy w fabryce amunicji. Znajomość niemieckiego, spryt i uroda pozwoliły jej na to, by zyskać bezpieczeństwo i lepszą pracę u niemieckiego okupanta. Jako służąca w kantynie, a później w willi majora Rugemera, Irena miała dostęp do jedzenia i możliwość udzielenia pomocy Żydom, których ukryła w piwnicy Niemca.

Kiedy jej tajemnica wyszła na jaw, major zmusił Irenę do tego, by została jego kochanką. „To było gorsze niż gwałt” – napisała potem w swoich wspomnieniach. Nie chcąc obciążać swoich żydowskich przyjaciół, młodziutka Polka ukryła przed nimi fakt, jaką cenę płaci za ich bezpieczeństwo. Zwierzyła się tylko księdzu na spowiedzi i nie dostała rozgrzeszenia.