Jacek Zieliński, Prezes Fundacji Nagrody im. Józefa Dietla o XII edycji wydarzenia. "To wielkie wyróżnienie i honor" Aleksandra Łabędź

Jacek Zieliński, Prezes Zarządu Fundacji Nagrody im. Józefa Dietla Archiwum prywatne

W 220 rocznicę urodzin Wielkiego Prezydenta, Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do XII edycji Nagrody im. Józefa Dietla. - Nagroda imieniem pierwszego Prezydenta Krakowa to wyróżnienie i docenienie wkładu na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Krakowa i Małopolski. Nie wspomnę już o samym gronie laureatów, w których gronie znaleźć się, to duży honor - mówi w rozmowie z nami Jacek Zieliński, Prezes Zarządu Fundacji Nagrody im. Józefa Dietla. Obok zgłoszeń do Nagrody przyjmowane są również kandydatury do Dyplomu Honorowego Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma, organizacja pozarządowa. Zgłoszenia można składać do 18 marca br.