Robert Pletnia laureatem Nagrody im. Słowikowskiego za wybitne osiągnięcia w nauczaniu historii

Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych

Jestem prostym nauczycielem. Ta nagroda to wielki zaszczyt dla mnie, szkoły, ale i dla całego cechu nauczycieli historyków. Nagroda wyjątkowa, ponieważ nie ma odpowiednika, jeżeli chodzi o inne przedmioty szkolne. Na pewno motywuje do pracy” – powiedział PAP Robert Pletnia. Wskazał na rolę historii w kształtowaniu postaw patriotycznych, tożsamości, pokazywaniu jak ważne są korzenie narodu i każdego człowieka z osobna.

Sukcesy w olimpiadach historycznych

„Nauczyciel z pasją”

Robert Pletnia ma na swoim koncie wiele przedsięwzięć propagujących wiedzę historyczną wśród młodych krakowian – to m.in. projekty „100-lecie połączenia Krakowa i Podgórza” (we współpracy z VIII LO), „Narodziny Państwa – 1050. rocznica Chrztu Polski” (we współpracy z VI LO), „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły” (we współpracy z Komitetem Kopca Kościuszki).