Kraków. Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt klubu PiS ws. dofinasowania Rad Dzielnic

- O co dokładnie w tej uchwale chodzi? Wnioskodawcy wnioskują o to, by dopisać dodatkową kategorię do zadań zleconych przez Radę Miasta radom dzielnic. Moje pytanie brzmi. Czy rady dzielnic nie mogą przeznaczać środków na seniorów lub tego nie robią? Mogą i robią i myślę, że robią to w większej kwocie niż brzmi uchwała - mówił radny Tomasz Daros.