Student w pracy 2023 - płace studentów w Krakowie. Raport zarobków

Podobne sytuacja wygląda na studenckim rynku pracy. Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej dwóch tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich (w zeszłym roku – co piąty). Jednocześnie ponad pięciokrotny wzrost odnotowano wśród żaków, których wynagrodzenie przekracza siedem tysięcy złotych na rękę.

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu/pracownia SW Research

Badanie „Student w pracy” Programu Kariera PRB pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od trzech do czterech tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.