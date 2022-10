Spotkanie autorskie z Niną Igielską w Księgarni Pod Globusem wokół jej debiutanckiej książki "Oddech"

Nina Igielska to socjolożka i ekonomistka, niebawem psycholożka. Mieszka w Hamburgu. Gdy nie doradza międzynarodowym koncernom, planuje czwartą podróż dookoła świata. Najlepsze pomysły przychodzą jej do głowy, kiedy nurkuje. Jest laureatką wielu konkursów, m.in. Festiwalu Góry Literatury 2017 (literatura piękna) i 2018 (literatura kryminalna), Międzynarodowego Festiwalu Kryminału (2016, 2017, 2018), festiwalu Afera Kryminalna (2016). Swoje teksty publikowała w kilku antologiach literackich. „Oddech” to jej debiutancka powieść.

Spotkanie człowieka, którego się kochało, jest jak powrót na miejsce zbrodni. Eleganckie wnętrza i eleganccy goście, którzy zjawili się tu, żeby spijać słowa z ust Profesora, pisarza i celebryty. Ale jest jeszcze ona, Kaja, wsłuchana w jego odpowiedzi, ale inaczej, jakby posługiwał się szyfrem, który tylko ona potrafi odczytać. Co robi w gronie nastolatek i studentek zafascynowanych autorem, który jest ulubieńcem mediów i bywalcem telewizji śniadaniowych?