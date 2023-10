Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku

Unikatowy projekt

Ponad 100 sklepów

W Designer Outlet Kraków znajdzie się ponad 100 sklepów znanych marek modowych i lifestylowych z codzienną ofertą w przedziale rabatowym od -30 do -70%. - Jesteśmy bardzo podekscytowani nowym projektem w Polsce. To dla nas bardzo ważny rynek, na którym zarządzamy już trzema centrami Designer Outllet i który daje pole do dalszego rozwoju. Jesteśmy pewni, że Designer Outlet Kraków, zlokalizowany w najczęściej odwiedzanym mieście w kraju i w jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych Polski, będzie bardzo popularnym miejscem zakupów dla mieszkańców Krakowa, a także turystów krajowych i zagranicznych - mówi Thomas Reichenauer, założyciel i dyrektor zarządający ROS Retail Outlet Shopping, zarządcy centrum Designer Outlet Kraków. ROS Retail Outlet Shopping to międzynarodowa firma zajmująca się między innymi zarządzaniem centrami handlowymi. W jej portfolio znajduje się kilkanaście centrów outletowych w całej Europie, w tym 3 w Polsce - w Gdańsku, Sosnowcu oraz Warszawie.