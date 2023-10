Rozbity gang dilerów narkotykowych w Małopolsce. Szefował im kibol

W środę (4 października br.) policjanci Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i Komisariatu Policji V w Krakowie przeprowadzili na terenie Krakowa i pow. brzeskiego akcję, w wyniku której rozbili siatkę handlarzy narkotyków. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 4 mieszkań, zatrzymując łącznie 7 osób w wieku od 17 do 41 lat. Do działań w Krakowie zaangażowani zostali małopolscy kontrterroryści, którzy siłowo otworzyli drzwi lokum, zajmowanego przez 38-latka, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców.