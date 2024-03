Policjanci z Tarnowa zatrzymali sprawcę rozboju i zuchwałej kradzieży. Napastnik zaatakował przypadkową kobietę przy bankomacie w Krakowie

Kilkutygodniowe poszukiwania sprawcy rozboju w Krakowie

Do bulwersującego ataku na przypadkową kobietę doszło 10 stycznia tego roku. Kobietę, która przyszła wybrać pieniądze z bankomatu zaatakował znajdujący się w pomieszczeniu mężczyzna. Napastnik szarpał ją i przewrócił, a następnie wyrwał z jej rąk portfel i uciekł. Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie.

Przełom w poszukiwaniach nastąpił 1 marca. Krakowscy policjanci otrzymali informacje, że może on przebywać tego dnia na dworcu PKP w Tarnowie. O pomoc poproszono więc jednostkę z Tarnowa.

Policjanci z Tarnowa zatrzymali 29-latka na dworcu

Do działań zadysponowano niemundurowych funkcjonariuszy z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

- Sprawdzili teren Dworca PKP Tarnów, a następnie sprawdzili oczekujący na odjazd pociąg. Wśród pasażerów rozpoznali poszukiwanego mężczyznę, którego wylegitymowali, zatrzymali i przetransportowali do Komisariatu Policji Tarnów-Centrum - informuje asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Podczas przeszukania, okazało się, że 29-latek posiada przy sobie mefedron, metamfetaminę oraz marihuanę.

Po wykonaniu wszystkich czynności w Tarnowie został przekazany kryminalnym ze stolicy województwa. Po doprowadzeniu do prokuratury podejrzany usłyszał zarzut rozboju oraz zuchwałej kradzieży. W związku z działaniem w warunkach recydywy grozi mu za to do 18 lat więzienia. Decyzją sądu został już umieszczony w areszcie tymczasowym.