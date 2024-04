Ponad 10 kilogramów narkotyków i nielegalne papierosy w powiecie krakowskim. Handlarz wpadł ze swoim towarem

Dzięki tej akcji kryminalni z powiatu krakowskiego udaremnili wprowadzenie do obrotu narkotyków - łącznie 10,5 kilograma - a do tego w miejscu zamieszkania podejrzanego policjanci znaleźli nielegalne papierosy.

- Z wnętrza mercedesa policjanci wyczuli unoszącą się woń marihuany, więc dokładnie przeszukali pojazd, znajdując w bagażniku dwie duże niebieskie torby z zawartością mniejszych worków wypełnionych marihuaną. 40-latek został zatrzymany. W trakcie dalszych czynności kryminalni przeszukali miejsce jego zamieszkania, ujawniając kolejne, niewielkie partie narkotyków w postaci haszyszu i mefedronu oraz 811 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 10,5 kilograma narkotyków - relacjonuje policjantka z KPP Kraków.

Funkcjonariusze podejrzewali że mężczyzna mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do badań. Potem został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.



12 kwietnia 2024 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Prądnik – Biały 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Następnie sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.



Policja dodaje, że jeśli badania krwi wykaże obecność narkotyków w organizmie 40-latka, wówczas usłyszy on kolejny zarzut. Natomiast wątek posiadania przez podejrzanego nielegalnych papierosów będzie rozstrzygała Krajowa Administracja Skarbowa.