Poszukiwany listem gończym wpadł z narkotykami i fantami z kradzieży. Zasądzona kara może się jeszcze powiększyć

Zatrzymany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi 2 lata i 4 miesiące. Teraz też odpowie za kolejne przestępstwa.

Nim doszło do zatrzymania policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krakowie rozeznali teren. Ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego 35-latka, za którym sąd wydał list gończy i nakaz zatrzymania oraz doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna został skazany łącznie na karę 2 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności m.in. za przestępstwa kradzieży z włamaniem i zniszczenie mienia.

- Do zatrzymania doszło 22 marca 2024 r. kryminalni udali się do Krzeszowic, gdzie namierzyli jadącego pojazdem poszukiwanego mężczyznę. Natychmiast zareagowali, doprowadzając do zatrzymania pojazdu przez kierującego. Podczas kontroli osobistej kryminalni znaleźli przy nim 16,5 grama metamfetaminy. Dodatkowo okazało się, że 35-latek kierował samochodem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany przez policjantów - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.