Tego jeszcze nie było! Złodzieje w gminie Wieliczka połakomili się na kradzież ... włazów do studzienek kanalizacyjnych

Kierujący 49-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To jednak nie wszystko... W pojeździe policjanci ujawnili 6 sztuk żeliwnych włazów do studzienek kanalizacyjnych oraz łom.

- Dzięki dociekliwości i zaangażowaniu funkcjonariusze udaremnili kradzież. W toku dalszych czynności okazało się, iż włazy do studzienek zostały skradzione z pobliskiej drogi, gdzie trwały prace drogowe. Kierującemu 49-latkowi zostały przedstawione zarzuty kierowania pojazdem przy aktywnym zakazie, za które grozi do 5 lat więzienia oraz kradzież, za które grozi do 5 lat więzienia - informuje policja.