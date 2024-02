Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł!

Policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że w okolicach Krakowa pseudokibice mogą mieć magazyn narkotykowy. To doprowadziło mundurowuch do warsztatu samochodowego znajdującego się w małej, podkrakowskiej miejscowości w powiecie wielickim. W prężnie działającym zakładzie, na co dzień naprawiano auta, jednak tym razem w miejscu uszkodzonego samochodu znajdował się zupełnie inny towar.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP weszli na teren warsztatu, którego hala była wypełniona workami z narkotykami. Okazało się, że znajdowało się tam ponad 1,4 tony marihuany i ponad 600 kg haszyszu. Wszystko wskazuje na to, że narkotyki zostały przemycone z Hiszpanii i miały być rozprowadzone na terenie wielu województw w Polsce. Podczas akcji policjanci zatrzymali 7 osób. U jednego z zatrzymanych zabezpieczyli do dalszych badań dwie jednostki broni palnej.