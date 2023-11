Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Poważny wypadek w Nowej Hucie na Ptaszyckiego. Jedna osoba ranna”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Poważny wypadek w Nowej Hucie na Ptaszyckiego. Jedna osoba ranna Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poszkodowana, przekazana pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 To już 14 lat! Tak budowano i otwierano galerię Bonarka w Krakowie 14 lat temu, dokładnie w listopadzie 2009 roku otwarte zostało jedno z najpopularniejszych krakowskich centrów handlowych - Bonarka. Już na samej inauguracji pojawił się tłum mieszkańców, a także wiele znanych osób. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jesienny weekend w Krakowie. Oto najciekawsze atrakcje weekendu 4-5 listopada: Art & Food Bazar, Targi Pary Młodej Listopadowe święta już za nami, co oczywiście nie jest równoznaczne z końcem wrażeń w tym tygodniu! Pierwszy długi weekend w listopadzie zapowiada się naprawdę obiecująco ze względu na masę ciekawych wydarzeń w Krakowie. Będzie się działo, a każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie!

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę”, ale na końcu już gwizdali Na meczu z Zagłębiem Sosnowiec pojawiło się ponad czternaście tysięcy widzów. Kibice gorąco dopingowali Wisłę Kraków, a jeśli chodzi o sprawy kibicowskie był to mecz z podtekstami. Zrobiło się też nerwowo na koniec spotkania, bo wiślacy znów stracili punkty z zespołem z dołu tabeli, co kibice przyjęli głośnymi gwizdami. 📢 Piwnica Pod Baranami pożegnała swojego artystę. Miki Obłoński spoczął na cmentarzu Podgórskim W piątek, 3 listopada, w samo południe przyjaciele z Piwnicy Pod Baranami pożegnali Mirosława Obłońskiego, artystę związanego ze stworzonym przez Piotra Skrzyneckiego kabaretem przez 60 lat. Wykonawca "Serduszka" spoczął na cmentarzu Podgórskim. 📢 Samochód zawiesił się na torowisku tramwajowym na Dietla. Dziwne tłumaczenie prowadzących Jak informuje Straż Miejska Miasta Krakowa, o 3 rano w piątek 3 listopada przyjęto zgłoszenie, że jadący ulicą Dietla samochód marki Opel zawiesił się na torowisku tramwajowym. Prowadząca auto kobieta tłumaczyła, że... zawiniła nawigacja.

📢 Jeden z najcenniejszych zabytków wschodniej części Krakowa. Opactwo Cystersów w nowohuckiej Mogile w jesiennej aurze Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce. 📢 Elektryczne rowery i martwe przepisy. W Krakowie na ścieżkach rowerowych robi się niebezpiecznie W Krakowie z roku na rok wzrasta natężenie ruchu rowerowego. Według danych za trzeci kwartał 2023 było ono o 2 proc. wyższe niż w latach poprzednich. I to jest dobra wiadomość. Ale jest też zła. "Na ścieżkach rowerowych jest coraz większy chaos i robi się coraz bardziej niebezpiecznie" - alarmuje nasz Czytelnik. Chodzi mu nie tylko o nieprzewidywalnych użytkowników elektrycznych hulajnóg czy słabą znajomość przepisów u innych rowerzystów, ale przede wszystkim o gwałtowny wzrost liczby rowerów elektrycznych, które potrafią rozwijać zawrotne prędkości. I choć regulacje prawne dotyczące "elektryków" są precyzyjne i jasne, a wiele z tych jednośladów nie powinno w ogóle wjeżdżać na drogi rowerowe, to egzekucja tych przepisów jest fikcją.

📢 W Bronowicach powstanie park przy forcie "Za Rzeką". W planach siłownia, boisko i kino plenerowe Mieszkańcy Bronowic zyskują nowy park w efekcie realizacji dwóch zadań z budżetu obywatelskiego: dzielnicowego i ogólnomiejskiego. Park zostanie urządzony w bezpośrednim sąsiedztwie fortu reditowego nr 7 "Za Rzeką", jednego z obiektów Twierdzy Kraków. Teren wokół fortu został przejęty przez miasto w 2018 roku. Teraz zaś ma być etapami zagospodarowywany. Do kwietnia przyszłego roku pojawi się tu m.in. siłownia zewnętrzna i hamaki. A są już także sprecyzowane plany dalszej metamorfozy tego miejsca. 📢 Praca kontrolera biletów czeka w Krakowie. Znamy możliwe zarobki. I wymagania Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie szuka kontrolerów biletów. "Do naszego zespołu poszukujemy nowych koleżanek i kolegów, którzy chcieliby dołączyć do nas jako Kontrolerzy i Kontrolerki Biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - pisze ZTP. Wiadomo jednak, że nie jest to wdzięczna praca, ostatnio też w Krakowie dochodziło do napaści na kontrolerów. A co w zamian za podjęcie wyzwania? Jakie zarobki?

📢 Tegoroczne iluminacje świąteczne w Krakowie będą takie same jak w poprzednich latach. Dzięki temu uda się sporo zaoszczędzić Iluminacje świąteczne w Krakowie będą identyczne jak w latach poprzednich. - W tym roku płacimy jedynie za montaż ozdób. Te, które były w ubiegłym roku przeszły na naszą własność. Dzięki temu koszt ozdobienia miasta spadł o około 50 proc. i wynosi 1,4 mln zł - informuje nas Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Miejska jednostka w połowie października br. wyłoniła firmę, która zajmie się montażem ozdób w mieście, a także naprawianiem ich ewentualnych awarii lub uszkodzeń i późniejszym demontażem. W prowadzonym przez ZDMK postępowaniu została zgłoszona jedna oferta i była to propozycja firmy MULTIDEKOR S.A. z Piastowa. Umowa została zawarta na dwa sezony.

📢 Niezwykły grobowiec rodziny Koral, twórców „lodowego imperium”, tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany.

📢 Atrakcyjna oferta w Krakowie. W listopadzie Wawel będzie można zwiedzić za darmo. Jest co oglądać Po raz dwunasty już w ramach akcji "Darmowy listopad" rezydencje królewskie zapraszają do nieodpłatnego zwiedzania. Na liście znalazło się jedenaście muzeów, które w listopadzie można zobaczyć za darmo, wśród nich Zamek Królewski na Wawelu, gdzie w tym roku odwiedzający będą mogli obejrzeć m.in. wystawę "Obraz Złotego Wieku". 📢 Druga największa stacja kolejowa w Krakowie już po rewolucji. Tak się zmieniła! Prace trwały kilka lat, ale są efekty. "Dobrze jest rozpoczynać podróż na stacji w Płaszowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA zwiększyła dostęp do pociągu dla wszystkich pasażerów. Nowe perony, przejście podziemne i system informacji dla podróżnych ułatwiają przesiadki" - podkreślają kolejarze z PKP PLK.

📢 Krakowskie cmentarze w blasku zniczy. Tyle światła jest tylko w jedną noc w roku Uroczystość Wszystkich Świętych to czas głębokiej zadumy i refleksji nad swoim życiem, a także ogromnej tęsknoty za osobami, których groby odwiedzamy w tym dniu. W późnych godzinach wieczornych 1 listopada na cmentarzach oświetlonych blaskiem tysiąca świec, wyjątkowo mocno odczuwamy te emocje. Ta niesamowita atmosfera dotyka nas właśnie w tę noc, gdy nie pozwalamy by ciemność zapanowała nad mogiłami naszych bliskich. Zobaczcie jak pięknie wyglądają krakowskie cmentarze dzisiejszego wieczoru.

📢 To prawdziwy sprawdzian dla komunikacji miejskiej. Wzdłuż krakowskich cmentarzy cały czas przejeżdżają sznury autobusów Mieszkańcy Krakowa posłuchali rad i zaleceń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie i wybierają dzisiaj podróżowanie po stolicy Małopolski komunikacją miejską. 1 listopada w Krakowie to prawdziwy test dla miejskiego transportu publicznego. Autobusy miejskie jeżdżą z rekordową częstotliwością, a cmentarne parkingi zamieniają się w tymczasowe dworce autobusowe. Przystanki znajdujące się w pobliżu cmentarzy pękają w szwach, a na pobliskich ulicach cały czas widać sznury przejeżdżających autobusów.

📢 Największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Dziesiątki osób odwiedza groby swoich bliskich. Zobaczcie jak wygląda cmentarz Batowice Spoglądamy na największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Ogromna liczba mieszkańców odwiedza groby swoich bliskich. Przy bramach prowadzących do nekropolii cały czas gromadzi się coraz więcej osób. Wzdłuż ulic przy cmentarzach widać sznury autobusów komunikacji miejskiej. Zobaczcie jak aktualnie wygląda cmentarz Batowice okiem drona. 📢 Wszystkich Świętych w Krakowie. Miodek turecki - przysmak cmentarny we wszystkich kolorach tęczy. Co to w ogóle jest? Miodek turecki to smakołyk sprzedawany przy cmentarzach na Wszystkich Świętych. Szczególnie w Krakowie można spotkać stoiska całe zasypane twardymi "kamykami" uwiezionymi w foliowych woreczkach. Kiedyś tylko w kilku kolorach, kawowym, beżowym, bursztynu. Teraz we wszystkich kolorach tęczy. Uważajcie na zęby. A obok miodku... serca z piernika i misie z kremem. To typowe cmentarne słodycze.

📢 Wisła Kraków pamięta o swoich zmarłych sportowcach, trenerach, działaczach W Wiśle Kraków przywiązują dużą wagę do dnia Wszystkich Świętych. Co roku klub z ul. Reymonta upamiętnia swoich byłych zawodników, trenerów, działaczy, którzy już odeszli. Również w tym roku Wisła z prezesem Jarosławem Królewskim na czele delegacji odwiedziła groby wiślaków.

