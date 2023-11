Jesienny weekend w Krakowie. Oto najciekawsze atrakcje długiego weekendu od 2 do 5 listopada: Chłopi, Ar & Food Bazar, Targi Pary Młodej

Listopad w Krakowie

Pomimo nostalgicznego początku oraz niekoniecznie sprzyjającej pogody, okazuje się, że listopad wcale nie musi być miesiącem nudy, nostalgii i przyczyną jesiennej chandry. Deszczowa pogoda przestaje mieć znaczenie, kiedy w grę wchodzi masa atrakcji, które czekają zarówno na mieszkańców Krakowa, jak i na studentów czy turystów. Zobaczcie sami, bo zapowiada się naprawdę interesująco i barwnie.

Z okazji nadchodzących wolnych dni, przygotowaliśmy dla Was zestawienie kilkudziesięciu najatrakcyjniejszych wydarzeń, które odbędą się w mieście na przestrzeni następnych dni. Wśród nich, przede wszystkim, liczne koncerty, festiwale, eventy kulinarne oraz dyskoteki tematyczne.

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w długi weekend od 2 do 5 listopada. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.