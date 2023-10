Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wszystkich Świętych w Krakowie. 1 listopada już blisko. Znicze, wiązanki, kwiaty - ceny 2023 na cmentarzach Rakowice, Batowice, Podgórski”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wszystkich Świętych w Krakowie. 1 listopada już blisko. Znicze, wiązanki, kwiaty - ceny 2023 na cmentarzach Rakowice, Batowice, Podgórski Zbliża się święto Wszystkich Świętych, niewiele dni zostało do 1 listopada. Część mieszkańców już teraz wybiera się na groby by je przygotować. Przybywa też handlarzy zniczami i wiązankami przy cmentarzach w Krakowie. Wybraliśmy się na cmentarze Podgórski, Rakowicki i cmentarz Batowicki by sprawdzić ceny wiązanek i zniczy. Rosną wraz z wielkością towaru i wszystko wskazuje na to, że produkty również dotknęła inflacja. 📢 Targi designu i wszystkiego dla domu. Najnowsze trendy można poznać w ten weekend w Krakowie Wnętrzarskie Targi HOME DESIGN trwają w ten weekend (21 i 22 października) w TAURON Arenie Kraków. To okazja, by poznać najnowsze trendy w designie, proponowane przez liderów branży oraz firmy, które dopiero zaczynają zdobywać swoją pozycję na rynku. Imprezami współtowarzyszącymi temu wydarzeniu są: Międzynarodowe Targi Budownictwa, Nieruchomości i Aranżacji InterDOM Kraków 2023 oraz Targi Nieruchomości & Budowa Domu.

📢 Doping jak za dawnych lat. Kibice Cracovii w oldschoolowym stylu. Zdjęcia W meczu Puszczy Niepołomice z Cracovią, który odbywał się na boisku "Pasów" kibice Cracovii szczelnie wypełnili sektor D, czyli ten za bramką od strony ul. Kałuży. Reklamowano to spotkanie jako "oldschoolowy mecz" jeśli chodzi o doping. Rzeczywiście biało-czerwoni kibice śpiewali głównie przyśpiewki z lat 90-tych. Doping był naprawdę gorący.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Noc spadających gwiazd oraz widowiskowy przelot satelitów Starlink. Fascynujące zjawiska dziś na małopolskim niebie! Dzisiejszej nocy (21 października) szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i obserwacji nieba. Do podziwiania będą aż dwa wyjątkowe zjawiska. Jednym z nich jest noc spadających gwiazd z widocznym rojem meteorów Orionidy, a nieco wcześniej, bo już od godzin wieczornych nad Krakowem i Małopolską pojawi się kosmiczny pociąg, czyli przelot 21 satelitów Starlink, należących do Elona Muska. Sprawdziliśmy, kiedy patrzeć w niebo, aby obejrzeć kosmiczne spektakle.

📢 Oto dziecko Friza i Wersow, youtuberów z Krakowa. Mała Maja ma życie jak z bajki. Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami. 📢 Duże zmiany w ruchu w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszyła na dobre. Poblokowane Lublańska, Młyńska, Bora-Komorowskiego. Od dziś, 21 października mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia jezdni będą dotyczyły głównie ulic Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora-Komorowskiego oraz – najwcześniej od połowy listopada – Meissnera. To potężne utrudnienia dla kierowców na północy Krakowa. Zmiany wchodzą w życie mimo problemu na budowie, który zgłosił wykonawca prac.

📢 Krakowskie królestwo kwiatów przy ul. Balickiej. Na giełdzie już czas stroików i kwiatów na Wszystkich Świętych Miłośnikom kwiatów i właścicielom ogródków działkowych czy ogrodów przydomowych tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Natomiast przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto o nim przypomnieć, bo to właśnie tu można wybierać z morza kwiatów, a także kupić rozmaite znicze. Wyzwanie może stanowić dla niektórych pora funkcjonowania giełdy, która budzi się i zapełnia jeszcze w nocy, a działa do godziny ósmej rano (w soboty; w tygodniu dłużej). Odwiedziliśmy giełdę kwiatową przy ul. Balickiej w sobotę (21 października). Co można było znaleźć na stoiskach sprzedających - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Oto najlepsze porodówki w Małopolsce. Tu można "rodzić po ludzku". Ranking Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking najlepszych - w opinii kobiet - porodówek. W Małopolsce na szczycie znalazły się szpitale z Krakowa, Chrzanowa i Nowego Sącza. W pierwszej dziesiątce są też szpitale z Tarnowa, Gorlic, Bochni. Gdzie w Małopolsce kobiety najchętniej rodzą?

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w sobotę i niedzielę 21 i 22 października: Weekend Japoński, Święto Alei Róż Ubiegły weekend niemal całkowicie zdominowany został przez wybory. Na szczęście, sytuacja się klaruje, a atmosfera stygnie. Wiadomo jedno - pora odpocząć, rozerwać się i wyluzować! I tutaj z pomocą przychodzimy my, prezentując wam zestawienie najciekawszych wydarzeń, które odbędą się w nadchodzących dniach w Krakowie. Zapoznajcie się z bogatą ofertą! 📢 To oficjalne: konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego unieważniony! Konkurs na dyrektora Teatru im. Słowackiego został unieważniony - poinformował w piątek (20 października) Urząd Marszałkowski. - To wspaniały prezent dla nas wszystkich na 130 urodziny Teatru - komentuje Krzysztof Głuchowski. 📢 Niebezpieczne zdarzenie przy Centrum Handlowym w Czyżynach. Dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy Centrum Handlowym Nowe Czyżyny w Nowej Hucie. Na parkingu zakrztusiło się małe dziecko. Z pomocą przybyły służby: pogotowie i straż pożarna.

📢 Defilada kawalerii na Rynku Głównym w Krakowie i rewia na Błoniach Od soboty, 14 października na krakowskich Błoniach stoi największe w Polsce kawaleryjskie obozowisko: 200 koni i kawalerzyści w wiernie odwzorowanym umundurowaniu. Do tego polowe namioty, lekcje żywej historii, wystawy i spektakularne pokazy. Tak przedstawi się Wielka Rewia Kawalerii z finałem w postaci defilad, szarż i dźwięków wojskowych orkiestr. A ten już 22 października!

📢 Trzy promile i rozróba na lotnisku w Krakowie Balicach Nietrzeźwy Gruzin nie został wpuszczony do samolotu, bo był kompletnie pijany i awanturował się na lotnisku. Pracownicy Służby Ochrony Lotniska przekazali agresora przybyłym na miejsce policjantom. W trakcie interwencji mężczyzna wciąż był agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Został zatrzymany. 📢 Tak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Skawą i Przemszą mieszkańcom Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Kęt, czy Zatora. Zdjęcia archiwalne Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Kęt, Zatora czy Chełmka. Kiedyś pewnie bardziej niż obecnie, ale rozwój tych miast wciąż jest związany z tymi rzekami. Widać to również na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Sołą, Wisłą, Skawą i Przemszą.

📢 W ten weekend święto alei Róż w Nowej Hucie. Jakie atrakcje? W niedzielę, 22 października, w godz. 11.00-15.00 Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wspólnego celebrowania święta alei Róż. Nie tak dawno zrewitalizowanej. Będzie to inauguracja wydarzenie, które ma na stałe wpisać się w program kulturalny w Nowej Hucie. 📢 Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku Budowa Designer Outlet Kraków ruszyła z pełna mocą. Nowoczesne centrum outletowe z ponad 100 sklepami znanych marek modowych i lifestylowych zostanie otwarte wiosną 2025. Jeszcze wbiciem pierwszej łopaty na budowie deweloper obiektu, krakowska firma KG Group gruntownie przebudowała układ komunikacyjny w obrębie ulicy Nowohuckiej. 📢 Oszuści uwzięli się na mieszkańców z powiatu krakowskiego. Kobieta straciła 300 tys. zł, dzień wcześniej ofiarą przestępstwa padła seniorka Dwa razy w tym tygodniu oszuści wyłudzili pieniądze od mieszkanek powiatu krakowskiego. Atakują metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na funkcjonariusza CBŚP”, a mieszkańcy dają się nabrać. W środę, 18 października 58-letnia mieszkanka powiatu straciła 300 tys. zł. Dzień wcześniej seniorka z gminy Świątniki Górne straciła 80 tys. i złota biżuterię.

📢 Biskup Damian A. Muskus dzięki znalezionej pracy dorzucił do skarbonki chorej Kamilki z Nowego Targu 25 tysięcy. Na tym nie koniec Jakiś czas temu informowaliśmy na naszych łamach, że krakowski biskup Damian Muskus szuka pracy. Jak się okazało pracę znalazł przy zamiataniu liści czy strzyżeniu trawników i żywopłotów na małopolskich plebaniach i w prywatnych domostwach. Teraz poinformował, że dzięki akcji udało się zebrać 25 tysięcy, które zasilą konto zbiórki na leczenie Kamilki z Nowego Targu chorej na SMA. 📢 Kraków. Rowerzyści pojadą pod prąd w samym sercu miasta. Jest alternatywa dla Szewskiej Koniec z jeżdżeniem rowerem śliską i zatłoczoną Szewską do Rynku Głównego i z powrotem? Według urzędników z Zarządu Transportu Publicznego - stworzono lepszą alternatywę. Wprowadzono kontraruch na Szczepańskiej. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Równocześnie budowane są nowe ścieżki rowerowe w mieście.

📢 Kawaleria rozbiła obozowisko na Błoniach w Krakowie i zaprasza „Wielka Rewia Kawalerii”, która do 22 października odbywa się na krakowskich Błoniach, to zaproszenie do podróży w czasie i udziału w niecodziennej lekcji historii. Wydarzenie jest organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka