Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w sobotę i niedzielę 21 i 22 października: Weekend Japoński, Święto Alei Róż

Weekend w Krakowie

Wychodząc naprzeciwko potrzeb krakowian, spragnionych rozrywki i relaksu po ciężkich tygodniach, Kraków po raz kolejny staje na wysokości zadania, obfitując w liczne eventy, koncerty i festiwale o zróżnicowanej tematyce.

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w weekend od 20 do 22 października. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.