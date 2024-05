Prasówka Kraków 9.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jared Leto zaskoczył fanów w Krakowie! Zagrał spontaniczny koncert na Rynku Głównym. Szok i tłumy ludzi. Zdjęcia od czytelników ”?

Prasówka Kraków 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jared Leto zaskoczył fanów w Krakowie! Zagrał spontaniczny koncert na Rynku Głównym. Szok i tłumy ludzi. Zdjęcia od czytelników 9 maja zespół Thirty Seconds To Mars zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie, ale już dzień wcześniej fani mogli razem artystą zaśpiewać na Rynku Głównym. Jared Leto wystąpił u stóp "Adasia" w otoczeniu tłumów wielbicieli, wcześniej zapowiedział występ w swoich mediach społecznościowych.

📢 Rewolta w małopolskim PiS. Szef regionalnych struktur partii stracił stanowisko. "Decyzja prezesa Kaczyńskiego" Poseł Andrzej Adamczyk nie jest już przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego PiS w Małopolsce. Jego miejsce zajął poseł Łukasz Kmita, na dziś - niedoszły marszałek Małopolski, który o zmianie szefa regionalnych struktur partii poinformował w środę (8 maja) wieczorem w swych mediach społecznościowych, zaznaczając, że decyzję taką podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

📢 Matura z matematyki 2024. Mamy oficjalny arkusz CKE. Jakie były zadania? W zadaniach funkcja, ciągi i prawdopodobieństwo Zakończył się kolejny dzień egzaminów maturalnych. Mamy już oficjalne arkusze CKE matury z matematyki, do którego dziś 8 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Ostatni uczniowie o godzinie 12:00 opuścili sale. Zdania na temat trudności zadań są podzielone. Jak im poszło? Dzisiejszy test rozwiązało ponad 24,2 tys. tegorocznych absolwentów małopolskich szkół średnich.

Prasówka 9.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marsz Równości pod patronatem nowego prezydenta Krakowa. Tęczowa flaga na urzędzie Prezydent Aleksander Miszalski podjął swoją pierwszą decyzję dotyczącą patronatu – będzie to patronat nad Marszem Równości. Planuje również udział w marszu oraz zapowiedział wywieszenie Tęczowej Flagi na magistracie. Wcześniej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski też obejmował patronatem tę imprezę.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz ze Śląskiem Wrocław W ramach 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w piątek o godz. 20.30 we Wrocławiu ze Śląskiem. Po 5:0 z Górnikiem Zabrze piłkarze i trener "Pasów" Dawid Kroczek sa zadowoleni. Na jaki skład zdecyduje się szkoleniowiec. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. Zaginęła 17-latka Klara Mróz. Policja prosi o pomoc Klara Mróz 7 maja 2024 roku około godziny 10:30 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Fatimskiej w Krakowie nie informując dokąd się udaję. 17-latka do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. 📢 Bunt w PiS. Wybiorą marszałka, czy stracą władzę w Małopolsce? "Sytuacja między patem a matem" Podział wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Małopolskiego spowodował, że mimo iż ta partia ma większość na tym szczeblu samorządu nie została przegłosowana kandydatura posła PiS Łukasza Kmity na marszałka. Wśród scenariuszy jest kolejne podejście do wyboru tego kandydata. Takiego rozstrzygnięcia oczekuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. W kuluarowych spekulacjach radni Sejmiku nie wykluczają jednak i takiego zwrotu sytuacji, w której marszałkiem zostanie ktoś z opozycji, a więc z Koalicji Obywatelskiej lub Trzeciej Drogi.

📢 Lekarz na SOR przyjmował pacjentów po fentanylu? Do Szpitala Żeromskiego weszła policja z prokuraturą. Trwają przesłuchania W poniedziałek, 6 maja do jednego z krakowskich szpitali weszli policjanci i biegły. Miało to związek reportażem Mateusza Kudły z TVN24, który został opublikowany pod koniec kwietnia br. Na nagraniu widać jak lekarz z SOR-u Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przyjmuje pacjentów, a do jego ręki jest podłączona kroplówka. Co w niej było? Według ustaleń reportera, pracownik szpitala miał zażywać fentanyl, o którego podanie poprosił wcześniej stażystkę. Prokurator Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował nas, że aktualnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie, a pierwsze osoby już zostały przesłuchane.

📢 Klub Rodzica w Bieńczycach z komfortową siedzibą. Placówka dostała nowe, przestronne lokum Od poniedziałku (6 maja) Klub Rodziców z dziećmi do lat trzech w dzielnicy Bieńczyce w Krakowie ma nową siedzibę - w budynku na osiedlu Niepodległości 3. To komfortowy lokal o powierzchni 150 mkw., z częścią warsztatową, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bieńczycki Klub działa od jesieni 2023 roku. Tak jak w innych tego typu krakowskich placówkach, wszystkie organizowane tam zajęcia są bezpłatne.

📢 Ośmiu nowych diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Klerycy przyjęli święcenia z rąk abp. Marka Jędraszewskiego W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej - w środę, 8 maja, święcenia diakonatu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło ośmiu kleryków: Jakub Byrdak, Maciej Hanusiak, Michał Malinowski, Paweł Nogala, Jakub Romek, Marcin Skowron, Sebastian Skwarczyński, Damian Talowski. W czasie homilii, nawiązując do fragmentu z Dziejów Apostolskich o ustanowieniu diakonów, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że byli przeznaczeni przede wszystkim do pełnienia dzieł miłosierdzia – „obsługiwania stołów”. Wskazując na przykład Szczepana i Filipa zaznaczył, że diakoni mieli także wielki udział w głoszeniu Ewangelii. 📢 Matura z MATEMATYKI 2024: Oficjalny arkusz CKE. Jakie zadania? Jak poszło uczniom? W zadaniach funkcja kwadratowa i ciągi W środę 8 maja o godzinie 12:00 zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Po godzinie 11:00 w Internecie zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze uczniów o tegorocznym egzaminie z matematyki. Jak im poszło? Co pojawiło się na maturze z matematyki? W tym artykule przedstawiamy oficjalne arkusze CKE. Sprawdź jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki.

📢 Z kranów w mieszkaniach w centrum Krakowa może polecieć mętna woda. Co jest przyczyną? Wodociągi Miasta Krakowa SA informują, że 8 i 9 maja w obszarze śródmiejskim Krakowa mogą wystąpić punktowe, chwilowe wzrosty mętności wody. Nie wpływają one jednak na użytkowe właściwości dostarczanej wody. 📢 Oto nowy poseł z Krakowa. Dominik Jaśkowiec już w Sejmie, objął mandat po Aleksandrze Miszalskim Wieloletni radny miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec (KO) został w środę, 8 maja, zaprzysiężony w Sejmie na posła. W ławach sejmowych zajął miejsce po Aleksandrze Miszalskim, który został wybrany na prezydenta Krakowa i musiał zrzec się mandatu. W Radzie Miasta Krakowa miejsce po Jaśkowcu ma przypaść Bartłomiejowi Kocurkowi. 📢 Dużo nowych twarzy w Radzie Miasta Krakowa. To oni mają zatroszczyć się o miasto. Zobacz zdjęcia Nowa kadencja RMK oficjalnie rozpoczęta. We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której 43 radnych złożyło ślubowanie. Koalicja Obywatelska ma 24 radnych, Prawo i Sprawiedliwość 12, a klub Kraków dla Mieszkańców 7. Skład RMK szybko się jednak zmieni, bo mandat posła - w miejsce Aleksandra Miszalskiego - objął w środę Dominik Jaśkowiec, który na wtorkowej sesji jeszcze się pojawił i też złożył ślubowanie. On z kolei w RMK zostanie zastąpiony przez Bartłomieja Kocurka. Oto wszyscy radni i radne kadencji 2024-2029.

📢 Wypadek na DW 780 pod Krakowem. W dzień targowy kobieta potrącona na przejściu dla pieszych W środę, 8 maja doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w centrum Liszek. Było tuż po godz. 8, gdy na przejściu dla pieszych w okolicy urzędu gminy została potrącona kobieta. Na miejsce wypadku wezwano służby ratownicze. Poszkodowana piesza została odtransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

📢 Kraków. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wyłączą fragment ulicy Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Dotyka ona nie tylko ciągu ulic Młyńskiej, ronda Polsadu i Lublańskiej, ale też okolicznych miejsc, miejsc parkingowych czy ulic biegnących przez okoliczne osiedla. 9 maja, w godz. od 7.00 do 16.00, zostanie wyłączony z ruchu fragment ulicy Kwartowej przy skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza – informuje wykonawca linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

📢 Kraków. Tereny Politechniki Krakowskiej przy Stella Sawickiego jeszcze zielone. Co ma tu powstać? Dawny pas startowy lotniska w Czyżynach w Krakowie to nie jedyny teren w okolicy, który krakowianie upodobali sobie na spacery. Atrakcyjnym miejscem jest też ciągle ogromny teren zielony wzdłuż ul. Stella-Sawickiego położony po jej zachodniej stronie (po stronie wschodniej powstały już duże osiedla mieszkaniowe). Ale czy tu zawsze będzie tak zielono? Nie. Politechnika Krakowska planuje duże inwestycje, ale rozciągnięte w czasie. Zieleni ubędzie, ale uczelnia w planach zapewnia, że nie zabetonuje wszystkiego i stworzy park oraz tereny rekreacyjne. Koncepcja powstała kilka lat temu, a ostatnio została zmodyfikowana. 📢 Moje miasto. Kraków jak Mediolan, ale najpierw dogońmy Kluż-Napokę. 10 wyzwań przed nowym prezydentem Nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że chce budować miasto na miarę Wiednia, Mediolanu czy Monachium. Ocenił, że jest to realne. Trzeba dążyć do gry w metropolitalnej Lidze Mistrzów. Ten poziom jednak wymaga, by od początku urzędnicza maszyna pracowała na najwyższych obrotach.

📢 Północne skrzydło Zamku Żupnego w Wieliczce otwarto dla zwiedzających. Po raz pierwszy w historii Kto choć raz w minionych latach miał okazję zajrzeć do zamku północnego w Wieliczce musiał się przekonać, że te wnętrza są tak urokliwe, że szkoda wykorzystywać je na biura Muzeum Żup Krakowskich. „Administracyjna” historia tej części wielickiego zamku, nazywanej Domem Żupnym, jest już zakończona, a północne skrzydło „warowni” udostępniono w ostatnich dniach dla zwiedzających. A podczas renowacji zabytku natrafiono na prawdziwe perełki.

📢 Wybudują rondo na kluczowym skrzyżowaniu na Kurdwanowie. Inwestycja może ruszyć w 2025 roku O konieczności budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Bojki i Cechowej na krakowskim Kurdwanowie mówiono od lat. Teraz przygotowania do wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji wreszcie nabrały tempa. Trwa opracowywanie dokumentacji dla ronda. Związane z tym spotkanie informacyjne dla mieszkańców zapowiedziano na środę 8 maja.

