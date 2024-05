Chcesz spędzić dzień aktywnie, a przy okazji zrobić coś dobrego? Pieski ze schroniska w Borku pod Krakowem, czekają na spacer!

Co to za miejsce?

Co to za miejsce?

Schronisko dla zwierząt w Borku, to prowadzone przez Fundację Straż Obrony Praw Zwierząt miejsce, gdzie zwierzęta mają zapewnioną bardzo dobrą opiekę.

Schronisko powstało już w 2014 roku, niedługo po założeniu fundacji i miało obsługiwać jedynie Gminę Rzezawę jednak szybko okazało się że to nie wystarczy. Jest to jedyne schronisko w okolicy, najbliższe znajduje się 50 km dalej w Tarnowie dlatego wszystkie zwierzęta z okolicznych gmin trafiają właśnie tam.

Jak można zabrać psiaka na spacer?

To bardzo proste. Wystarczy przyjechać w godzinach otwarcia schroniska, wyrazić chęć spaceru i poczekać aż pracownik schroniska przyprowadzi pieska, który jeszcze nie był tego dnia na spacerze. Najbardziej preferowane są dni w tygodniu, ponieważ w weekend jest najwięcej chętnych.

Jeśli interesuje Cię konkretny piesek, wolisz na spacer wziąć małego, dużego, spokojnego lub energicznego pieska, pracownicy schroniska na pewno zrobią co w ich mocy abyś czuł się na spacerze komfortowo i dobiorą odpowiedniego czworonoga.

Dlaczego warto zabrać na spacer psa ze schroniska?

Schronisko w Borku znajduje się obok lasu, dlatego tereny na których spaceruje się są naprawdę piękne i malownicze. Jednocześnie spacerem zapewniasz sobie ruch i świeże powietrze, a także kontakt z psami, którego może brakować Ci na co dzień.

Jest to pomysł na spędzenie słonecznego dnia, w pięknym miejscu, z najlepszymi kompanami i to całkowicie za darmo!

Czy schronisko przyjmuje dary dla zwierząt?

Nie jest to oczywiście konieczne, ale jeśli wybierasz się do schroniska możesz przywieźć jedzenie czy akcesoria dla zwierząt. Co najbardziej przyda się w Schronisku w Borku?