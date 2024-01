Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier „Ela Piorun” od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku. Łącznie licytacje podarowanych przez Parę Prezydencką przedmiotów sięgają już kwoty blisko 11 tys. zł. Jakie przedmioty z kolei przekazał na licytację prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski?

Zmarł 27 grudnia 2023 w Anglii, miał zaledwie 36 lat. W piątek 26 stycznia na cmentarzu Batowickim rodzina, przyjaciele, bliscy, wśród nich wielu ze środowiska piłkarskiego, pożegnali Daniela Jarosza - byłego zawodnika Hutnika Kraków i innych małopolskich klubów.

Studniówka to przede wszystkim cudowne wspomnienia, ale i zawrotne kwoty, które przyprawiają o dreszcze. Maturzyści decydują się na coraz to nowsze i droższe atrakcje. Nie każdego stać, by na takim balu marzeń się znaleźć. W 2024 roku nie mówimy już o setkach złotych, ale o tysiącach. Radny miejski Łukasz Wantuch podkreśla: " Ja uważam, że wszystko co jest złe i niekorzystne, JEST MOIM PROBLEMEM nie tylko radnego ale przede wszystkim jako obywatela. To się robi szaleństwo z tymi studniówkami. Czas aby to zakończyć". Radny zwrócił się w związku z tą sprawą do Przewodniczącej Komisji Edukacji RMK radnej Agaty Tatary.