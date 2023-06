Po tych kierunkach zarabia się najwięcej. Absolwenci krakowskiej uczelni inkasują tuż po studiach nawet 16,5 tys. zł. Nowe dane

System ELA gromadzi informacje dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, jak i bezrobocia wśród studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Dzięki danym prezentowanym w internetowym serwisie ELA można się dowiedzieć, ile zarabiają młodzi ludzie opuszczający mury poszczególnych uczelni, po określonych kierunkach i po ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Każdy może sprawdzić, po jakich studiach zarobki się najwyższe, a także dowiedzieć się, który kierunek gwarantuje największą szansę zatrudnienia.

6 czerwca Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki już ósmą edycję systemu ELA. Na uczelniach trwa akurat rekrutacja na studia, więc warto, by zajrzeli do najnowszych danych wahający się co do wyboru drogi życiowej. Te nowe dane dostarczają ważnych informacji na temat rynku pracy w Polsce.

Serwis ELA pozwala obecnie budować rankingi kierunków studiów ukończonych przez absolwentów w 2021 roku. Można stworzyć np. ranking, który mówi o wynagrodzeniach ogółem brutto. Dla każdego z kierunków system podaje medianę średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie (mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części: połowa z nich zarabia więcej niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana).