Pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce już otwarty. Inauguracja w Krakowie w galerii Atut Galicyjska. Jakie ceny?

Pierwszy sklep w Polsce marki Woolworth otwarty w Krakowie

Woolworth, to jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech. 8 maja otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce, i to w Krakowie. A dokładnie w centrum handlowym Atut Galicyjska przy ulicy Galicyjskiej 18. Otwarcie dla klientów nastąpiło o godz. 9.

Uruchomienie w Krakowie salonu sprzedaży z szyldem Woolworth dla posiadającej ponad 580 sklepów w Niemczech sieci dyskontów i domów towarowych to zapewne pierwszy krok na polskim rynku, ale nie ostatni. To dopiero początek ekspansji sieci w Polsce. Zarządzający nią zapowiadają, że w kolejnych miesiącach i latach na pewno o Woolworth w Polsce będzie głośno. W planach rozwojowych są bowiem otwarcia od 15 do 20 sklepów rocznie. Co istotne, jeszcze w maju na mapie naszego kraju pojawią się dwa kolejne dyskonty z logo brandu Woolworth – w Poznaniu oraz Warszawie.