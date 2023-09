Panattoni ukończyło największą inwestycję w Małopolsce. Ponad 45 000 m kw. objęły dwie firmy

Pierwszym najemcą parku był Trivium Packaging, globalny producent opakowań metalowych, który w pierwszym kwartale bieżącego roku zajęło 21 000 m kw. Do małopolskiego obiektu przedsiębiorstwo przenosi funkcjonującą już produkcję opakowań chemicznych. W obiekcie prowadzone będą również procesy lakierowania i pakowania.

Certyfikację na poziomie BREEAM Excellent przejdzie również oddany na przełomie na przełomie II i III kw. br. drugi obiekt, który osiągnął ok. 25 000 m kw. Całą powierzchnię zajęła firma Almus – producent najwyższej jakości papierów higienicznych i przemysłowych. W tym przypadku Panattoni przygotowało dla klienta specjalnie wydzieloną strefę pożarową do składowania półproduktów do produkcji papierów toaletowych i ręczników papierowych.

