Orhan Pamuk przyjedzie do Krakowa. Wizyta noblisty już w czerwcu

W czerwcu laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2006 roku odwiedzi Polskę. W Poznaniu będzie gościem 32. edycji Malta Festival Poznań, w Krakowie spotka się z czytelnikami z okazji jubileuszu 70-lecia Wydawnictwa Literackiego. Nakładem krakowskiego wydawnictwa właśnie ukazała się długo wyczekiwana najnowsza powieść Orhana Pamuka "Noce zarazy" w tłumaczeniu Piotra Kawuloka.

"Akcja książki rozgrywa się w 1901 roku na fikcyjnej wyspie Minger zwanej perłą Lewantu. Liczący ponad 750 stron utwór jest jednocześnie kroniką czasu zarazy, epopeją w stylu Tołstoja, przewrotną dystopią, kryminałem i bardzo współczesną powieścią o nas samych. Będziemy ją czytać zarówno w kontekście Dżumy Alberta Camusa, jak i własnych niedawnych pandemicznych doświadczeń" - zapowiada powieść wydawca.

W 1901 roku Imperium Osmańskie jest nazywane „chorym człowiekiem Europy”. Rządzi nim Abdülhamid II – paranoik, zapalony czytelnik modnych kryminałów, pasjonat biologii i medycyny, który do władzy doszedł dzięki przewrotom pałacowym oraz truciznom. Jego poddani buntują się, a kolonialne mocarstwa co rusz ingerują w sprawy niewydolnego państwa. Gdy wiosną na wyspie Minger – gdzieś między Kretą a Rodos – wybucha dżuma, sułtan ma poważny problem. Zachód wykorzystuje epidemię jako pretekst do kolejnych nacisków.