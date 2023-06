Orhan Pamuk w Krakowie. Tłumy na spotkaniu z literackim noblistą w Teatrze Słowackiego!

"Chwila w wieczności” to idea, która towarzyszy ludzkości od bardzo dawna. Gdy tylko zaczęliśmy postrzegać egzystencję jako w pełni zależną od upływu czasu, nasza wyobraźnia poszukiwała sposobu na to, by zneutralizować dotkliwe skutki przemijania i towarzyszące im uczucia smutku oraz przygnębienia - wyjaśnia Wydawnictwo Literackie, na zaproszenie którego Orhan Pamuk odwiedził Kraków. - W jednym ze swoich tekstów Orhan Pamuk napisał, że twórczość literacka jest mu potrzebna przede wszystkim po to, by zatrzymać proces przemiany człowieka w trupa, jest ucieczką od śmiercionośnego oddechu świata, od którego zarówno on, jak i jego bohaterowie, chcą odgrodzić się ogrodami opowieści.