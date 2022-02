Novika da wyjątkowy koncert w krakowskim Dworku Białoprądnickim. Tylko trzydzieści osób na sali

Do tej pory, Kasia Nowicka dała się poznać jako „kobieta-instytucja” polskiej sceny klubowej, będąc przez ostatnie lata: wokalistką, didżejką, dziennikarką, jak i promotorką młodych talentów, których muzykę grywa w swoich audycjach radiowych. Zaczynała od pracy w Radiostacji, potem stanęła przy mikrofonie w grupie Futro, grała didżejskie sety w klubach i wreszcie została pełnoetatową piosenkarką, mającą na swym koncie cztery albumy.

A słowa- klucze, jakie przychodzą nam na myśl przy Novice, to właśnie Futro, Smolik, Gilles Peterson, Fisz, Satin Jackets, Radiostacja, Mr. Lex, Miastosfera, Lekko i ukute przez nią samą określenie „leniwe brzmienia”.

Wszystko zaczęło się od piosenki „Where Is The Love” zespołu Futro, zamieszczonej na płycie dołączonej do legendarnego magazynu „Machina”. W 2001 roku światło dzienne ujrzało pierwsze oficjalne wydawnictwo z udziałem Noviki – piosenka „T.Time” nagrana z Andrzejem Smolikiem na jego debiutancką płytę. Solową karierę Novika zaczęła od album "Tricks of Life", wydanego przez Kayax w 2006 roku. Trudno też uwierzyć, że od debiutu tej niezwykle aktywnej na scenie i klubowych parkietach artystki minęło już 20 lat.