UPSAHL - wschodząca gwiazda amerykańskiego popu wystąpi 16 sierpnia w Krakowie

Taylor Upsahl dorastała w bardzo muzykalnej rodzinie i rozpoczęła karierę pod pseudonimem UPSAHL w bardzo młodym wieku. Zainspirowana takimi wykonawcami jak The Shins, Spoon, Lorde czy Beyonce, z gracją balansuje pomiędzy alternatywą a popem, układając wpadające w ucho melodie oraz niebanalne teksty, które wsiąkają w psychikę i zmuszają do kontaktu z najgłębszymi emocjami.

Jej pierwsza EP-ka ukazała się, gdy wokalistka miała zaledwie 14 lat i z miejsca zdobyła uznanie sceny muzycznej w rodzinnym Phoenix. Była to iskierka, od której rozpaliło się uwielbienie fanów oraz tastemakerów, kontynuowane przez alternatywną perełkę “Can You Hear Me Now” oraz w szczególności “Drugs”, które zostało wykorzystane w ponad 2 milionach TikTokowych filmików i trafiło na 6. miejsce Viral Chart oraz 1. miejsce Sound on the Trends.